Controlli sui fondi per gestire la struttura

La procura della corte dei conti della Regione Siciliana ha aperto un fascicolo sulla gestione dell’hotspot di Lampedusa. Sono stati acquisiti i documenti sull’affidamento della struttura alle varie associazioni che si sono succedute in questi anni e sui fondi impiegati per la gestione del centro per immigrati più famoso in pieno Mediterraneo dove arrivano migliaia di profughi che fuggono dalla miseria dell’Africa. A fine mese è previsto un sopralluogo del procuratore della Corte dei Conti Pino Zingale.

Hotspot “girone infernale”

“L’hotspot di Lampedusa è un girone infernale, queste persone non possono stare qui. Si deve trovare una soluzione. In struttura ci sono al momento 700 migranti, ma le condizioni sono disumane”. Lo dice Carmelo Pace (Dc), vicepresidente della commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana, al termine della visita nella struttura. La commissione, presieduta da Giuseppe Laccoto (Lega), si è riunita stamani a Lampedusa per verificare le condizioni della struttura che ospita i migranti ma anche del poliambulatorio, a servizio dei 6mila isolani.

Visita al poliambulatorio Lampedusa, a breve arriveranno le Tac

Il poliambulatorio di Lampedusa potrebbe ricevere in tempi brevi un’apparecchiatura per le tac. È l’impegno immediato che si è assunto la commissione Sanità dell’Ars, che stamani si è riunita nell’isola delle Pelagie. Alla missione hanno preso parte cinque dei 13 componenti della commissione parlamentare: il presidente Giuseppe Laccoto (Lega), il vice Carmelo Pace (Dc), Antonio De Luca (M5s), Giovanni Burtone (Pd) e Margherita La Rocca Ruvolo (Fi).

I commissari hanno visitato il poliambulatorio e hanno ascoltato i sanitari per capire quali sono i problemi più urgenti da risolvere. “Ci siamo subito attivati con l’Asp per la tac – dice Pace – altra emergenza è quella dei pazienti oncologici, là dove è possibile vanno curati a Lampedusa e servono più servizi, ma vanno sostenuti anche quei pazienti costretti a farsi curare in altre Regioni, penso a contributi per le spese di viaggio e su questo fronte ne parleremo con l’assessore Albano”.

Trasferimenti da hotspot Lampedusa, ora quasi vuoto

Nel frattempo, l’hotspot di Lampedusa, dove fino a qualche fa c’erano 949 ospiti, è stato quasi completamente svuotato. In 300 sono stati imbarcati sul traghetto Galaxy. Di questi, 50 minori non accompagnati andranno in Puglia e 25 resteranno ad Agrigento. Gli adulti andranno 100 in Piemonte, 50 in Campania, 30 in Umbria, 15 in Molise, altrettanti a Caltanissetta e 10 a Messina.