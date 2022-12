E’ successo al largo di Lampedusa

Ci sarebbero tre dispersi dopo che una barca di migranti si è ribaltata nelle acque al largo di Lampedusa, nell’Agrigentino. Quaranta sono stati invece portati in salvo e trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, uno è stato già trasferito in elisoccorso all’ospedale di Agrigento.

L’arrivo dei soccorsi

Secondo le persone salvate, all’appello mancherebbero tre compagni di viaggio. L’imbarcazione si è ribaltata quando si è avvicinato il mezzo di soccorso. Pare che molti dei migranti si siano spostati su un lato. La barca sarebbe partita da Sfax lo scorso 1 dicembre, secondo le informazioni raccolte dalle autorità. Si ipotizza che i tre dispersi possano essere rimasti intrappolati all’interno della barca al momento del ribaltamento.

Le operazioni di salvataggio e l’inchiesta

A condurre le operazioni di salvataggio è stata la guardia costiera che sin dalla notte scorsa è al lavoro. Secondo quanto si apprende la procura di Agrigento avrebbe aperto un’inchiesta a car4ico di ignoti per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Salvataggio nella Sicilia orientale

Nel novembre scorso ci fu un’altra operazione simile nella zona della Sicilia orientale. In quel caso ben 450 erano a bordo di un peschereccio e sono stati soccorsi in mare, poco meno della metà furono trasferiti al porto di Augusta. Gli stranieri, poco dopo aver messo piede a terra ed al termine dei controlli sanitari, sono stati accompagnati, con i pullman in una struttura di accoglienza a Rosolini, a sud di Siracusa, dove hanno trovato un po’ di riposo.

Il resto dei migranti tra Catania e Messina

Il resto dei disperati è stato trasferito nei porti di Catania e Messina ma hanno davvero visto la morte in faccia per via delle condizioni meteo marine proibitive, per cui si è reso necessario l’intervento dei mezzi nautici italiani. A Catania, invece, è giunta una petroliera con circa 262 persone. La nave, per le sue dimensioni, non poteva entrare in porto e le persone sono state trasbordate e portate a terra da una motovedetta della Capitaneria e da un rimorchiatore.