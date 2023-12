Erano partiti tutti dalla Libia

Sono 103 i migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. Le due carrette del mare sono state intercettate dagli uomini della capitaneria di porto e della guardia di finanza.

Da dove provengono

I migranti giunta a Lampedusa partiti dalla Libia, arrivano da Pakistan, Siria, Egitto, Palestina e Afghanistan. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbricola, vuoto prima del loro arrivo. Domani dovrebbero essere trasferiti a Porto Empedocle a bordo del traghetto di linea.

La tragedia di 4 giorni fa

Nei giorni scorsi sono rallentati gli sbarchi a causa del mare agitato ma questo non ha impedito purtroppo il verificarsi di nuove tragedie. Il cadavere di una donna 4 giorni fa è stato rinvenuto a bordo di una lancia libica con a bordo altri 107 migranti. L’imbarcazione soccorsa ed agganciata da una motovedetta della guardia di Finanza proprio nelle acque di prossimità dell’isola di Lampedusa. L’imbarcazione sarebbe partita da Sabratha secondo le dichiarazioni dei migranti che hanno riferito di essere originari di Eritrea, Sudan, Siria, Egitto ed Etiopia e di essere salpati all’una di mercoledì scorso dalla Libia, pagando da 2mila a 4mila dollari a testa. Sulle cause della morte della donna è stata subito aperta un’inchiesta e l’imbarcazione sequestrata e trasferita in un apposito deposito non appena ultimato lo sbarco.

L’ennesima vittima

Si tratta dell’ennesima vittima sulle rotte verso l’Europa la cui porta di ingresso è ormai quasi sempre proprio l’isola di Lampedusa. Aveva 26 anni la donna morta 20 giorni fa durante un altro sbarco, di cui si è appeso il 22 novembre scorso. In quella occasione erano in 46 e durante il trasbordo sulla nave dei soccorsi la carretta del mare si rovesciò. Tre giorni prima, la sera del 19 novembre, un drammatico naufragio con almeno 8 dispersi, tra cui due bambini. Quarantatre i migranti recuperati dalla capitaneria di porto, che avevano trovato riparo sugli scogli di Capo Ponente. Tra di essi una bambina di soli 2 anni che è morta a bordo della motovedetta che la stava portando sull’isola.

