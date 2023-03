L'intervista



Esplode la festa del folklore e della fratellanza tra i popoli ad Agrigento dove è iniziata la Festa del Mandorlo in Fiore, il tradizionale appuntamento che torna sotto l’ombra dei Templi dopo tre anni di fermo legato alla pandemia. Ieri per le vie del centro un tripudio di colori, musica e balli. È stata una domenica di grande festa ad Agrigento, con il raduno dei gruppi partecipanti in piazza Pirandello per la prima grande parata del 75° Mandorlo in Fiore.

Una grande festa di apertura con parata

Dopo la grande festa di apertura, ieri ad Agrigento, con la parata e gli spettacoli dei gruppi partecipanti al 75° Mandorlo in Fiore in programma fino al 12 marzo, questa mattina, al Palacongressi si è svolto lo spettacolo del 20° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, a cui erano presenti le scuole della città. Il premio “Claudio Criscenzo” sarà assegnato, durante lo spettacolo di giovedì sera, dalle 21, al Museo Archeologico Pietro Griffo. Il riconoscimento andrà al gruppo dei “Bambini del Mondo” che meglio interpreta la gioia del Folklore e che si distingue nel trasmettere le proprie tradizioni popolari.











Lo spettacolo del 20° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Gremito, ieri sera, il Teatro Pirandello per lo spettacolo dei nove gruppi dei piccoli partecipanti al 20° Festival Internazionale e dei quattro gruppi agrigentini: Gergent, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo e I Carusi di Girgenti. I più applauditi sono stati i gruppi di India e Perù, che hanno colpito il pubblico per i loro costumi multicolori e l’armonia delle danze. Lo spettacolo è stato presentato dal giornalista Giuseppe Moscato. Era presente la presidente la Presidente del Comitato Provinciale di Agrigento, Lilly Bruna. Alla cerimonia di giovedì sarà presente anche la Presidente Nazionale, Carmela Pace.

Attesa per l’accensione del Tripode dell’Amicizia

Altri gruppi partecipanti al 65° Festival Internazionale del Folklore, stanno per arrivare in queste ore e li vedremo al completo nel corso dei prossimi eventi in programma a partire da domani, con l’animazione in centro storico e, a seguire, l’esibizione in piazza Cavour. Sempre domani al Tempio della Concordia, si svolgerà la cerimonia di accensione del Tripode dell’Amicizia, momento simbolico che suggella l’inizio ufficiale del “75° Mandorlo in fiore”.

Il Galà “Patrimoni e Tradizioni” e l’Agrigento Cooking Show 3

Altre iniziative in calendario per domani sono il Galà “Patrimoni e Tradizioni” alle ore 20:30 al Teatro Pirandello – che ha già registrato sold out – e il tanto atteso Agrigento Cooking Show 3, il video contest enogastronomico che valorizza e promuove le eccellenze del territorio. L’evento, ad ingresso gratuito, si svolgerà al Palacongressi di Agrigento e aprirà le porte ai visitatori dalle ore 19:30, con degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici regionali. La cerimonia ufficiale, che decreterà il vincitore della terza edizione, avrà inizio alle ore 21. Ospite d’onore e componente della giuria sarà Giorgio Barchiesi, l’oste più amato d’Italia meglio conosciuto come “Giorgione – Orto e Cucina” per il format televisivo nazionale da lui stesso condotto.