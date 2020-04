un modo insolito di condire gli spaghetti con il miele

Quando si parla di miele, l’elisir di lunga vita prezioso dono delle laboriose api, immediatamente si pensa al suo uso come dolcificante naturale all’interno di torte dolci e di bevande quali tè infusi e tisane.

Sebbene tutti ( o quasi) conoscano la versatilità di questo prodotto naturale dalle molteplici proprietà benefiche, infatti, a pochi o a nessuno verrebbe in mente di utilizzare il miele in ricette “salate”, soprattutto se parla di un primo piatto a base di spaghetti.

In realtà, invece, la cosiddetta “pasta cò meli” è una ricetta tipica di Butera, in provincia di Caltanissetta, che viene preparata tutto l’anno, in particolare per la festività di San Giuseppe, molto sentita in questo paese dell’entroterra siculo, in cui si prepara come dolce, così come altrove in Sicilia si preparano le sfince e in Campania le zeppole.

Il formato di pasta che, solitamente, viene utilizzato per realizzare questo piatto è costituito dagli spaghetti che possono essere gustati sia caldi che freddi, nel primo caso possono essere consumati come primo piatto (magari azzardando anche una spolverata di pecorino grattugiato la cui sapidità ben si presta al contrasto con la dolcezza del miele) , nel secondo diventano un dolce considerato immancabile sulla tavola degli abitanti di Butera nel giorno di San Giuseppe.

“Pasta cò meli”

Ingredienti (per 4 persone)

200 gr mandorle di Avola sgusciate

50 gr pangrattato

250 gr miele (preferibilmente di zagara)

300 gr pasta (spaghetti)

due cucchiaini di cannella

scorza di una arancia non trattata

sale q.b.

Per preparare il condimento tritate le mandorle sgusciate, preferibilmente utilizzando un mortaio, oppure usando un tritatutto o un robot da cucina facendo attenzione a non tritare eccessivamente le mandorle che devono rimanere con una dimensione piuttosto “grossolana” in modo da sentirne in bocca la croccantezza.

In una padella, preferibilmente antiaderente, tostate insieme il pangrattato e le mandorle girandoli di continuo con un cucchiaio di legno per evitare che si brucino. Quando saranno tostati metteteli da parte in un piatto.

Quindi tagliate a strisce sottili la scorza di arancia e disponetele in una teglia. A questo punto infornatele per tostarle facendo attenzione a non bruciarle. In alternativa potete utilizzare la padella. Una volta tostate, schiacciate leggermente le scorze di arancia per favorire la fuoriuscita degli oli essenziali dalle zeste in modo da aumentarne il profumo.

Adesso potete cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata e, nel frattempo, nella stessa padella in cui avete tostato le mandorle e il pangrattato, sciogliete il miele ( facendo attenzione a non farlo bruciare).

Quando gli spaghetti saranno al dente versateli nella padella e “mantecateli” con il miele fluido. Appena il miele sarà uniformemente distribuito tra gli spaghetti, unitevi le mandorle ed il pan grattato tostati in precedenza. Quindi aggiungete la cannella in polvere e le scorze di arancia tostate, mescolando il tutto per bene. A questo punto sono pronti da gustare come primo piatto. Se, invece, preferite gustarli come “dolce”, aspettate che si raffreddino e serviteli a fine pasto.