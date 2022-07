Legambiente è intervenuta per la protezione del nido

È accaduto di nuovo sulla spiaggia dell’Isola dei Conigli, dove il personale della riserva naturale “Isola di Lampedusa”, gestita da Legambiente Sicilia, ha accertato la terza nidificazione di tartaruga della specie Caretta caretta della stagione 2022 per l’isola di Lampedusa. Gli operatori di Legambiente hanno provveduto a recintare e segnalare il nido, al fine di proteggerlo sino alla schiusa, che avverrà tra circa 2 mesi.

Programma di monitoraggio

Tali azioni rientrano nel programma di monitoraggio della riproduzione della tartaruga a Lampedusa svolto dalla riserva naturale regionale gestita da Legambiente, a tal fine autorizzata dal ministero della Transizione ecologica.

Risultati ambientali apprezzabili

Nell’agosto dello scorso anno vi fu la seconda deposizione da parte della tartaruga marina. Ad essere stato avviato un ulteriore programma di monitoraggio, con l’Ingv-Roma 2, dei parametri ambientali del sito della spiaggia dei Conigli compresa la dinamica del litorale sabbioso. In tal senso si continuano a registrare i positivi risultati in termini ambientali e di godibilità dei luoghi grazie alla limitazione degli accessi alla riserva e sulla spiaggia avviato dal 15 luglio 2021 e concordata con l’assessorato regionale Territorio e Ambiente per definire una fruizione compatibile, responsabile e gratificante, evitando assembramenti in spiaggia ed impatti sull’ambiente naturale protetto.

Accesso portato a 1.100 persone al giorno

La Regione Siciliana ha messo ordine nella fruizione della Spiaggia dei Conigli all’interno della riserva naturale dell’Isola di Lampedusa. Sarà possibile accedervi solo su prenotazione, con un numero massimo di mille e cento persone al giorno. Raddoppiato quasi il numero precedentemente fissato a 680 utenti al giorno. La decisione in seguito ad un confronto con il Comune delle Pelagie e Legambiente Sicilia per garantire sia una fruizione sostenibile della spiaggia, permettendo un’esperienza piacevole ai turisti, sia la tutela dell’habitat idoneo alle tartarughe marine per l’ovodeposizione. Due i turni di accesso previsti per la stagione balneare: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. La pulizia della spiaggia viene assicurata da Legambiente, al termine di ogni turno.