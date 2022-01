L'ordinanza di Castellino

Epidemia fuori controllo a Palma di Montechiaro (AG). L’Asp di Agrigento, ha comunicato al sindaco Stefano Castellino, negli ultimi 3 giorni, 251 nuovi positivi e 21 guariti. Il totale è di 698 soggetti contagiati.

Il primo cittadino preoccupato

“Sottolineo – dice Castellino – che ci sono decine e decine ancora i tamponi positivi da caricare. Ricordo di restare a casa e uscire solo se strettamente necessario”. La città del Gattopardo, dunque, sotto la morsa del covid-19. A poco sono servite le ordinanze emanate dal sindaco negli ultimi giorni.

Centinaia di contagi in pochi giorni

Notificati al primo cittadino 251 casi in 3 giorni. Probabilmente pagati a caro prezzo pranzi, cene e festeggiamenti di Natale. Ma non solo. Il sindaco Stefano Castellino era già corso ai ripari durante le festività natalizie e aveva emanato un’ordinanza con la quale si vietano feste nei luoghi al chiuso e all’aperto; divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura e in ogni luogo. Dopo la zona arancione decretata dal Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, aveva deciso d’integrare, con propria ordinanza, che rimarrà in vigore fino al 23 gennaio (tranne per i provvedimenti adottati per la scuola), altre restrizioni al fine di arginare i continui contagi.

Scuola in dad fino al 19 gennaio

Il primo cittadino palmese ha disposto la sospensione totale delle attività didattiche in presenza e la conseguente attivazione della DAD secondo i protocolli in vigore, per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, comprese scuole guida e formazione professionale, presenti nel territorio del comune di Palma di Montechiaro, dalla fine delle vacanze natalizie, 13 gennaio, come da ultima modifica del calendario scolastico della Regione Siciliana, fino al 19 gennaio compreso.