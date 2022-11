appuntamento a lampedusa dal 6 all'8 luglio 2023

È stato pubblicato sul sito www.occhibluonlus.com il bando per l’ottava edizione del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista di origine campana, ma siciliana d’adozione, prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015 e che riposa a Lampedusa.

Il tema scelto per l’edizione 2023

L’associazione Occhiblu onlus, organizzatrice dell’evento, per l’edizione 2023 ha scelto come tema: “Lampedusa, il Mediterraneo e le terre di confine del mondo: racconti di vita, bellezza, diritti e appartenenza”.

A chi è rivolto il premio

Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra l’1 giugno 2022 e il 31 maggio 2023, termine ultimo per partecipare al Premio.

Appuntamento a Lampedusa dal 6 all’8 luglio 2023

La maggiore isola delle Pelagie, dal 6 all’8 luglio 2023, diventerà ancora una volta il luogo simbolo in cui per tre giorni si concentreranno numerosi appuntamenti che ruoteranno attorno al Premio giornalistico internazionale.

Solidarietà, integrazione e cultura

Solidarietà e integrazione, musica e teatro, cultura e giornalismo, sport e letteratura saranno i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinarie bellezze paesaggistiche.

Al termine della manifestazione, denominata “Lampedus’Amore – Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano”, saranno consegnati i riconoscimenti che, dal 2016, rappresentano un appuntamento ormai tradizionale e di successo.

Il programma completo della manifestazione sarà diffuso nella primavera del 2023.

Info: www.occhibluonlus.com.

L’associazione

Come si legge sul sito internet occhibluonlus.com, L’Associazione “Occhiblu” è stata costituita il 12 febbraio 2016 a Palermo ed è dedicata alla memoria della giornalista Cristiana Matano.

L’organigramma societario è formato da Filippo Mulè (presidente), Marta Mulè (vicepresidente) e Rosario Mazzola (segretario), ma la grande forza dell’associazione è costituita dal sostegno di tanti amici fraterni che sin dal primo momento si sono spesi per ricordare Cristiana e per portare avanti i valori della cultura e della fratellanza fra i popoli: Donatella Aiosa, Riccardo Arena, Maurizio Caly, Angela Fiaccabrino, Antonella Filippi, Fabio Giambrone, Roberto Gueli, Gabriela Hess, Christine Hofmeister, Federica Lo Verso, Francesca Sammartano, Elvira Terranova, Marina Turco, Paolo Vannini e Cinzia Zerbini.

Questa è la grande squadra di “Occhiblu”, un collettivo variegato che non si è mai tirato indietro e che anno dopo anno ha profuso impegno, idee e slanci generosi per portare avanti un progetto che vuole ricordare e raccontare, tenendo viva l’attenzione della società civile attraverso un percorso di sensibilizzazione.

ECCO IL BANDO