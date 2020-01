sono in corso indagini all'istituto zooprofilattico di palermo

Un esemplare raro di avvoltoio capovaccaio è stato trovato morto nella zona di Campobello di Licata (Ag) in Sicilia.

Il volatile aveva il gps e faceva parte di un programma di reinserimento visto che la specie è in via di estinzione. Non si conoscono le cause della morte e sono in corso indagini all’istituto zooprofilattico di Palermo. Il gps è rimasto acceso fino al 3 gennaio.

Il 9 settembre del 2018 un altro avvoltoio capovaccaio Clara, un rarissimo esemplare femmina, era stato ucciso a fucilate a pochi chilometri a nord ovest di Mazara del Vallo, era stata liberata il 3 settembre a Matera perché potesse migrare in Africa. Anche in quel caso il volatile era stato ritrovato grazie al gps dai carabinieri e in seguito l’istituto zooprofilattico siciliano aveva poi accertato, tramite una radiografia che Clara era stata colpita da sette pallini.

Una storia purtroppo non a lieto fine per l’avvoltoio che insieme ad un’altra femmina di nome Bianca era partita dall’area di rilascio, la Murgia materana, per la migrazione verso l’Africa sub-sahariana ed era giunta speditamente nella Sicilia occidentale e da lì avrebbe dovuto “saltare” in Tunisia.

Da anni si lavora per la conservazione dell’avvoltoio capovaccaio di cui sono rimasti pochi esemplari in Italia e alle Canarie, da anni l’Europa finanzia progetti di salvaguardia ma poi arriva il bracconaggio a distruggere tutto.

(foto di repertorio)