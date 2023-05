A maggio la grandine, l’incredibile nubifragio nell’Agrigentino (FOTO)

Michele Giuliano di

26/05/2023

Nubifragio nella zona dell’Agrigentino ieri con le strade allagate e invase dal ghiaccio della grandine venuta giù copiosamente. Chicchi da circa 2 centimetri di diametro sono piovuti dal cielo, adesso si fa la conta dei danni.

Agricoltura in ginocchio

Anzitutto bisognerà fare i conti con gli ulteriori danni alle colture agricole e all’agricoltura. Un comparto che è stato già messo in ginocchio dal nubifragio e dalla tromba d’aria del 30 settembre scorso. Uno scenario reso ancora più incredibile dal fatto che in mattinata in questo paese dell’Agrigentino c’era sole splendente e caldo. Poi l’improvviso cambio di temperature e la pioggia mista a grandine. In pochi minuti il paese si è letteralmente imbiancato.

I disagi

Sono saltati alcuni tombini, le strade invase da acqua e fanghiglia. Non sono mancati neanche i problemi alla circolazione veicolare. Lungo la strada statale, 188 nel tratto che collega Santa Margherita e Montevago, in contrada Cannitello, tutto bloccato. E’ stato impossibile per alcune ore poterla percorrere per l’enorme quantitativo di acqua riversato misto a fango. Altri problemi di una certa entità nella zona denominata orto grande. Alla fine non si sono verificati ulteriori problematiche perché il nubifragio è durato all’incirca una mezz’ora. Altrimenti oggi si starebbe parlando di ben altro bilancio per il nubifragio e la grandine.





















Le previsioni, tempo in miglioramento

La pressione torna ad aumentare in Sicilia per la giornata di oggi, venerdì 26 maggio. Questo favorisce un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 20 ed i 27 gradi. Previsti 27 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 24 a Messina, 26 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 24 a Trapani.