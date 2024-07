La tragedia di San Leone, la nota frazione balneare di Agrigento, diventa più grave. Salgono a due le vittime del drammatico scontro avvenuto la notte fra sabato e domenica lungo il tratto del viale delle Dune, l’arteria principale della borgata. Si è trattato di un incredibile scontro frontale tra due scooter con a bordo 4 giovani in totale, due per mezzo. L’urto è stato violentissimo e purtroppo, per questa causa, ha perso la vita un giovane di 21 anni di Favara, Salvatore Vetro. Gli altri sono rimasti feriti, e uno sembra essere in condizioni serie.

La seconda vittima deceduta in ospedale

Qualche ora dopo, in ospedale si è registrata la seconda vittima. Dopo il ventenne Salvatore Vetro, di Favara, è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio un altro favarese. Si tratta di Salvatore Barba di 32 anni. Anche lui era rimasto coinvolto nello scontro fra due scooter.

Altri due feriti restano gravi

Gli altri due ragazzi coinvolti nello scontro, anche loro favaresi, restano in gravi condizioni e sono ricoverati uno al Civico di Palermo e l’altro ospedale di Caltanissetta. Il 32enne deceduto ad Agrigento era molto conosciuto, sia a Favara e sia ad Agrigento dove lavorava in un noto bar tabacchi del Bingo

Altre vittime nei giorni scorsi, la morte di Kevin Giordano

Il nuovo drammatico incidente si unisca ad una lunga scia di sangue che ha fatto registrare altre vittime in Sicilia nelle ultime settimane. Niente da fare per Kevin Giordano. Il giovane è morto a distanza di due settimane dal terribile incidente accaduto sulla Provinciale 69 tra Monreale e Palermo.

Il 20enne era in coma, al reparto di neurochirurgia dell’ospedale Civico. Il ragazzo era stato ricoverato in gravissime condizioni. Era un ragazzo del quartiere Sperone, voluto bene da tutti. La parrocchia Maria SS. delle Grazie in Roccella aveva organizzato una veglia di preghiera.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. In uno si legge: “Voglio ricordarti così, preciso attento e professionale! Dolce e pieno di riserbo. Vola alto verso la luce Kevin e da lassù prega per noi tutti!”.

L’incidente

L’incidente è avvenuto un paio di settimane fa quando il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione Palermo quando ha perso il controllo del mezzo, un Sh 300, all’altezza del civico 14, la cosiddetta “curva San Ciro”. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso del Civico, per poi essere trasferito per un ricovero al reparto di Neurochirurgia dello stesso ospedale.

Incidente stradale nel Siracusano, cade dallo scooter e muore

Un incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 3, sulla strada tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima è un 48enne, residente a Pachino, che è caduto mentre sta percorrendo quel tratto in sella ad uno scooter.

Sembrerebbe un incidente autonomo ma gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per stabilire se ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sono stati compiuti i rilievi sulla porzione di strada in cui il 48enne è caduto allo scopo di verificare se vi sono tracce di frenate appartenenti ad un mezzo diverso dallo scooter.

L’inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.

