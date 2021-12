è il labrador in servizio alle unità cinofile dei vigili del fuoco di palermo

Tragedia di Ravanusa, c’è un eroina

E’ il labrador Luna dei vigili del fuoco che ha partecipato alle ricerche dei dispersi

Luna, che ha sei anni, ha fatto commuovere anche i soccorritori

C’è un eroe, anzi un’eroina nella triste storia di Ravanusa. Ha tanti peli, un muso che quasi sorride e una forza enorme. Il suo nome è Luna ed è il labrador dei Vigili del Fuoco che ha scavato assieme ai suoi colleghi umani per salvare chi era sotto le macerie.

Ha trovato i corpi di quattro dispersi nella tragedia

Luna aveva trovato i corpi di quattro dei dispersi della tragedia di Ravanusa, dove è esploso un tubo del metanodotto e sono crollate sette palazzine. Dopo aver individuato il primo corpo, pochi centimetri sotto le macerie, ha portato i soccorritori sulle tracce degli altri tre.

Luna in servizio alle Unità Cinofile dei vigili del fuoco di Palermo

Ha fatto commuovere anche i Soccorritori. Luna è un labrador dal fiuto eccezionale e dal gran cuore.

Luna ha sei anni, fa parte degli 11 cani impiegati nelle operazioni di soccorso, ed è in servizio alle Unità cinofile dei vigili del fuoco di Palermo da tre anni.

Nove vittime e due sopravvissute

Ma adesso ha completato il suo lavoro. Le ricerche si sono concluse con il bilancio definitivo di 9 vittime e due sopravvissute estratte dalle macerie. In questi giorni di dolore e di strazio, i soccorritori hanno fatto tutto ciò che era possibile, scavando sotto le macerie alla ricerca dei corpi e delle persone da tirar fuori da quell’inferno.

Addestrata a cercare persone sotto le macerie

Addestrata fin da piccola a cercare persone sotto macerie, ha dato ottima prova a Ravanusa fornendo un aiuto enorme ai soccorritori. Questo bellissimo esemplare di labrador è abituato a cercare vivi ma ha comunque trovato alcune vittime che purtroppo non ce l’hanno fatta.

È la prima volta però che trova cadaveri: non è per quello che è stata addestrata. Con un lavoro lento, progressivo, basato sul gioco e sui premi, i cani dei vigili del fuoco vengono addestrati a cercare i vivi.

Luna ha commosso tutti

Luna, ha commosso tutti per il coraggio, la determinazione, il fiuto eccezionale ma anche per un altro motivo: Luna ha dimostrato di avere sentimenti, cuore, anima.

Il giorno del dolore per tutta la Sicilia, funerali solenni

E’ il giorno del dolore e dell’ultimo saluto alla vittime della tragedia di Ravanusa. Funerali solenni oggi pomeriggio. Nove formalmente i morti nell’esplosione ma dieci se si conta anche il piccolo Samuele, mai nato e anche lui rimasto vittima ancora in grembo alla madre una settimana prima di vedere la luce.

Il corteo funebre e i funerali in piazza

Il corteo funebre attraverserà corso della Repubblica per poi giungere in piazzale Primo Maggio dove, alle 16:30, inizieranno i funerali solenni delle vittime della strage di sabato sera. La strada statale in accesso a Ravanusa sarà chiusa dalle prime ore del pomeriggio per il grande afflusso di persone atteso da tutta l’isola

A presiedere la celebrazione eucaristica sarà l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano.

Bandiere a mezz’asta in tutta la Sicilia

In occasione dei funerali di Stato per commemorare quanti hanno perso la vita nell’esplosione a Ravanusa, l’Anci Sicilia in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità guidata dal sindaco Carmelo D’Angelo, invita i comuni dell’Isola a esporre le bandiere a mezz’asta.

Un minuto di silenzio in tutti gli uffici regionali

Per commemorare le vittime dell’esplosione, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha disposto che per la giornata dei funerali, alle 12, venga osservato un minuto di silenzio in tutti gli uffici dell’amministrazione regionale, incluse le società partecipate e gli enti sottoposti a controllo della Regione.