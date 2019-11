Nell'Agrigentino

Una tromba d’aria ha creato il panico, oggi pomeriggio a Licata. Da ore piove a dirotto e le strade principali della città sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Diversi tetti scoperchiati, come quello del noto ristorante ‘Logico’ vicino al porto turistico. E diverse abitazioni allagate. La zona colpita è quella di Marina e del porticciolo turistico

I vigili del fuoco in azione, al momento non si registrano feriti. Sui social decine di fotografie e video della tromba d’aria e dei tetti scoperchiati.

Pesanti le conseguenze per il centro commerciale Il Porto. Le forti raffiche di vento hanno creato infatti gravi danni al tetto della struttura che è stata chiusa dalla direzione per permetterne la messa in sicurezza.

Disagi anche ad Agrigento, Sciacca e Ribera. A Menfi sono attenzionati valloni e torrenti che pian piano si stanno ingrossando con le rovinose piogge.