movida selvaggia anche a san giovanni gemini

I carabinieri di Cammarata (Ag), nell’ambito di una serie di controlli effettuati nelle zone del centro storico di San Giovanni Gemini nel weekend, hanno multato per un totale di 45 mila euro (5 mila euro ciascuna), nove ragazzi giovani del luogo, sorpresi a urinare per strada.

Degrado nel centro storico, residenti insofferenti, i controlli dei carabinieri

La situazione di degrado andava avanti da tempo, generando disagio e insofferenza nei residenti; si è reso quindi necessario un servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Cammarata.

Sanzionati nove giovani, sorpresi ad urinare in strada dai militari

I militari della dipendente Aliquota Radiomobile e della stazione di Cammarata hanno quindi sanzionato 9 giovani ragazzi e ragazze che, una volta percorsi a piedi i vicoli del centro storico, in prossimità dei principali luoghi di ritrovo, sono stati sorpresi ad urinare in strada.

Un precedente a Modica

Ormai da tempo le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli contro la cosiddetta movida selvaggia.

Una vicenda analoga accadde nel novembre scorso a Modica, in provincia di Ragusa.

Hanno deciso di urinare per strada, sotto gli occhi dei passanti che, indignati per lo spettacolo di inciviltà andato in scena hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, poco dopo la segnalazione, hanno raggiunto i tre giovani, che frattanto avevano ultimato i loro bisogni, per emettere delle sanzioni.

Multe da 10 mila euro

Nei loro confronti sono scattate multe per un importo complessivo di circa 10 mila euro per una bravata presumibilmente commessa sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Non avrebbero resistito alla tentazione di esibirsi in quel modo, incuranti non solo dei passanti ma dei residenti delle palazzine vicine. Le loro risate grossolane avrebbero attirato molta attenzione, oltre che fastidio, ma non avrebbero avuto alcun problema a proseguire nel loro comportamento molesto ed incivile.

Il controllo dei militari è scattato perché nelle settimane precedenti si erano verificati episodi di vandalismo e risse che hanno allarmato non poco la cittadinanza, in particolare i residenti dei luoghi della movida modicana.