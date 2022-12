Una donna di 80 anni è stata lasciata sola per sette giorni. Ora l’anziana si trova in ospedale dopo che è stata trovata denutrita e provata dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 che sono intervenuti su segnalazione del 113 e l’hanno portata al pronto soccorso a Caltanissetta.

La donna 80enne lasciata sola per 7 giorni

Era sola da circa 7 giorni, ormai confusa, senza aver toccato né cibo né acqua. Un’anziana di 80 anni è stata trovata ieri pomeriggio dai soccorritori sola in casa, a Caltanissetta, con difficoltà a camminare e denutrita.

L’anziana soccorsa da polizia e vigili del fuoco e 118

L’hanno soccorsa poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori del 118. A contattare il 112 sono stati i vicini insospettiti dal fatto che ormai non avevano più notizie dell’anziana vicina di casa – abitante in via Paladini, quartiere residenziale della città – da circa una settimana.

Forte stato di denutrizione

Il medico che l’ha visitata ha trovato la donna in un forte stato di denutrizione. La paziente è stata condotta al pronto soccorso del Sant’Elia dove le sono state prestate le cure e nel frattempo sono stati avvisati i parenti.

