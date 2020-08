Due lavoratori in nero

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno scoperto l’esistenza di un esercente l’attività di bar e somministrazione bevande sconosciuto al fisco che percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Nell’ambito dei controlli dei luoghi della movida di “Strata a foglia” disposti dalla locale Prefettura, le Fiamme Gialle del Gruppo di Caltanissetta, avendo rilevato la mancata emissione dello scontrino fiscale, sono entrati nel locale in cui hanno riscontrato anche l’omessa manutenzione del misuratore fiscale. Hanno anche identificato due lavoratori impiegati, risultati essere completamente “in nero”.

Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di scoprir che sia il titolare dell’attività, che uno dei due lavoratori in nero, risultavano percettori di reddito di cittadinanza e, pertanto, entrambi sono stati denunciati anche ai fini dell’eventuale revoca del beneficio indebitamente ottenuto.

Alla luce delle assunzioni irregolari riscontrate, l’esercizio commerciale è stato segnalato al locale Ispettorato del Lavoro ai fini della sospensione dell’attività ed è stata comminata al titolare la maxi sanzione aggravata per impiego di manodopera in nero, per un importo compreso tra i 6.000 e i 24.000 euro.