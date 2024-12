Un bimbo di 10 mesi è stato operato d’urgenza nel pomeriggio dai neurochirurghi dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per un vasto ematoma alla testa, causato da una caduto dalla culla. Il piccolo ha battuto la tempia perdento immediatamente coscienza. I genitori l’hanno trasportato al pronto soccorso.

Situazione grave

Qui la situazione è apparsa subito grave e, dopo la valutazione di antestesisti e neurochirurghi, si è stabilito di operarlo al Sant’Elia, nonostante non si tratti di un ospedale pediatrico, poiché i tempi non avrebbero consentito un trasferimento verso l’ospedale Di Cristina di Palermo. Il piccolo, dopo essere stato intubato, è stato subito traferito in sala operatoria dove è rimasto sotto i ferri per due ore. Adesso è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’Ospedale dei Bambini di Palermo dove è presente la rianimazione pediatrica. Il piccolo è in prognosi riservata.

La morte di una bimba ad Alcamo

Una bimba di soli sei mesi è stata trovata senza vita nella sua culla ad Alcamo, in provincia di Trapani. La tragedia, avvenuta la settimana scorsa, è emersa solo nelle ultime ore.

Inchiesta della procura

La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause del decesso. Al momento non risultano indagati. Il corpo della piccola è stato posto sotto sequestro in attesa dell’autopsia, che si spera possa chiarire le circostanze della morte improvvisa.

L’allarme lanciato dai genitori

Sono stati i genitori a dare l’allarme, trasportando la neonata all’ospedale San Vito e Santo Spirito dopo averla trovata priva di vita nella loro abitazione nel centro storico di Alcamo, nei pressi di via Roma.

Bambino di 3 anni in overdose da ketamina a Palermo

Nelle scorse settimane un bambino di soli tre anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto ketamina, una droga sintetica sempre più diffusa tra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da ketamina su un bambino così piccolo registrato in città. Lo riporta La Repubblica.