Le verifiche della squadra mobile hanno portato ad un riscontro

I cittadini capiscono che nel loro quartiere nel centro storico di Caltanissetta c’è un pericoloso giro di spaccio e denunciano tutto alla polizia. Segnalazioni importanti che hanno portato all’individuazione e all’arresto in un presunto pusher. Da casa sua lo spacciatore cedeva le dosi e quindi dava appuntamento ai propri clienti.

Le verifiche della squadra mobile

Ad operare la squadra mobile, nell’ambito del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico di Caltanissetta. Gli agenti hanno verificato le segnalazioni che erano giunte da diversi cittadini su un presunto giro di spaccio nella loro zona. In seguito proprio a queste segnalazioni pervenute, la squadra mobile ha effettuato un mirato controllo di un immobile. Effettivamente, nel primo pomeriggio, un giovane faceva ingresso in un immobile per poi uscire frettolosamente dopo pochi istanti. E’ stata la circostanza che ha spinto i poliziotti a vederci più chiaro e ad andare fino in fondo.

Le verifiche

Dal controllo del ragazzo appena uscito i poliziotti della questura di Caltanissetta rinvenivano un involucro con della sostanza, probabilmente hashish. Dalla successiva verifica della casa da cui era uscito il giovane, veniva identificato un uomo che deteneva quasi 100 grammi di hashish. Quest’ultimo presumibilmente aveva ceduto poco prima la droga, per questo veniva arrestato.

Nel marzo scorso altra operazione

Il centro storico di Caltanissetta spesso è stato al centro di operazioni antidroga. Nel marzo scorso la polizia ha beccato marito e moglie ritenuti presunti corrieri della droga. A Caltanissetta la squadra mobile ha arrestato una coppia per il trasporto di quasi 60 grammi di cocaina e detenzione di 25 grammi di marijuana. Gli agenti della sezione narcotici, nel corso dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato la coppia mentre transitava a bordo di un’auto. Nel corso della verifica dei dati con la sala operativa, i due coniugi hanno fornito versioni diverse sul luogo di provenienza.

Like this: Like Loading...