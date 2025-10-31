Traffico impazzito, Sicilia centrale nel caso con estensione verso l’area orientale dell’isola.

A causa di una frana sul piano viabile, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 190 “Delle Solfare”, al km 60,000 in località Butera in provincia di Caltanissetta.

Deviazioni in loco e code

A causa dell’evento improvviso sono state istituite deviazioni in loco. Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile, fanno sapere da Anas.

Allagata l’autostrada Siracusa Catania allo svincolo di Priolo

Il maltempo che si è abbattuto questa notte nel Siracusano ha reso impraticabile l’autostrada Siracusa-Catania, in particolare nella zona a ridosso dello svincolo sud di Priolo.

Il soccorso

Molti automobilisti sono rimasti in panne, per cui la Polizia stradale di Siracusa e di Lentini hanno deciso, per motivi di sicurezza, di chiudere il tratto per prestare soccorso con l’aiuto dei vigili del fuoco e del personale dell’Anas. Tantissimi i disagi alla circolazione, i mezzi sono costretti ad usare altre strade per poter procedere ma si conta nel corso della mattinata, grazie ad un parziale miglioramento delle condizioni meteo, di poter riaprire il tratto.

Allagamenti ad Augusta

Disagi anche in altre zone della provincia di Siracusa. Tra i Comuni maggiormente colpiti dal maltempo Augusta: sul Lungomare Rossini si sono formati degli allagamenti rendendo impraticabile la strada, al punto che un distributore di benzina non è accessibile.

Temporali violenti fra marsala e Sciacca

Temporali molto forti hanno colpito nella notte anche la Sicilia occidentale, tra Trapani e Agrigento e in particolare nel tratto compreso tra Marsala e Sciacca.

Piogge sparse in tutta l’isola: locali rovesci intensi anche sugli Iblei, a Noto, tra l’Etna e i Peloritani sulla fascia jonica tra Catania e Messina, e anche a Palermo città ma nel capoluogo in misura decisamente minore. I temporali più forti imperversano nell’area Sud Ovest dell’Isola