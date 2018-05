La polemica

“In relazione alla richiesta di intervento di alcuni deputati regionali, apparsa sulla stampa, per la revoca del presidente della Camera di commercio di Caltanissetta, Antonello Montante, si comunica che, fino a oggi, non ricorre alcuna delle condizioni previste dalle norme vigenti (legge 580/93, l.r. 29/95, l.r. 4/10) affinché il presidente della Regione possa adottare qualsiasi provvedimento”. Lo comunica, in una nota, il portavoce del presidente della Regione Siciliana.

“Qualora si dovesse arrivare alle dimissioni di almeno un terzo dei componenti il Consiglio camerale potrà essere emanato il relativo decreto presidenziale di scioglimento dell’intero Consiglio” ha concluso.