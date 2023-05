Oggi ricorre la Giornata mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro Pianeta. Per onorare questa importante ricorrenza, i volontari di WWF Sicilia Centrale hanno liberato nel lago “Soprano” (o Cuba) di Serradifalco (CL) un esemplare di Testuggine palustre siciliana (Emys trinacris), specie endemica della nostra Isola e considerata in pericolo.

Il ritrovamento

Probabilmente a causa dei precedenti giorni di maltempo e di intensi temporali, questa Testuggine si era allontanata dal suo habitat ed era finita nel bel mezzo di una strada statale nei pressi di Caltanissetta. Fortunatamente è stata notata dal dott. Raffaele Caputo, medico veterinario, che l’ha raccolta salvandola da sicura morte; subito dopo è stata consegnata al Presidente del WWF nisseno, Ennio Bonfanti, che ha preso in custodia il rettile.

Come sta la testuggine

Poiché l’animale si presentava in ottimo stato di salute e non mostrava alcuna alterazione delle condizioni eto-fisiologiche, è stata decisa la sua reimmissione in natura presso il lago Soprano, che rappresenta un biotopo ideale per la vita di questo rettile. Come noto, il lago è stato tutelato con l’istituzione, da ventitré anni, della Riserva naturale gestita dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: si tratta di un’area protetta di grande valore scientifico riconosciuta anche come “Sito di Importanza Comunitaria” (S.I.C. – codice europeo: ITA050002) proprio per le preziose emergenze faunistiche e vegetazioni.

La liberazione

La liberazione della Testuggine palustre – immortalata in un video è stata organizzata nell’ambito del Progetto SI.V.A.N.N. (Sistema di Vigilanza delle Aree Naturali Nissene), gestito da WWF Sicilia centrale e sostenuto da Fondazione CON Il SUD; del progetto sono partner il Libero Consorzio di Caltanissetta e le Associazioni MOVI di Caltanissetta e Real Dream di San Cataldo. Il Progetto SI.V.A.N.N. – che include anche la Riserva geologica “Contrada Scaleri” di Santa Caterina Villarmosa (CL) – si prefigge di mettere in campo azioni tendenti a riaffermare la legalità ambientale concorrendo al perseguimento delle finalità generali di tutela della biodiversità e del patrimonio naturale, tra cui azioni di tutela e salvaguardia diretta dell’ambiente e degli animali attraverso l’organizzazione di appositi servizi di vigilanza e perlustrazione.