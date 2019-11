Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri

Riaperta la linea Gela-Canicattì, chiusa ieri al traffico ferroviario per i danni causati dal maltempo. Quindici tecnici di Rete ferroviaria italiana e delle ditte appaltatrici hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare l’infrastruttura e ristabilire le normali condizioni per la circolazione dei treni.

Le forti piogge avevano causato l’allagamento della stazione di Licata, l’accumulo di detriti sui binari fra Licata, Campobello e Ravanusa e il parziale cedimento – per circa 80 metri – di un muro di sostegno fra Falconara e Butera.

Durante lo stop, l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra Gela e Canicattì. Domani sarà il Regionale 26667, in partenza da Caltanissetta alle 5.10 e diretto a Gela, il primo treno a transitare sulla linea.