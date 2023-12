La polizia è intervenuta su segnalazione dei residenti

Arrestato a Caltanissetta un minorenne ritenuto ladro di merendine. Le manette ai suoi polsi scattate in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato. Con alcuni complici ha provato a scardinare un distributore h24 di snack e bibite in via Crispi. Ad intervenire i poliziotti della sezione volante nel corso dei servizi di controllo del territorio. L’episodio si è verificato di notte. La banda sorpresa dagli agenti si è data alla fuga ma uno di loro non è riuscita a farla franca.

I rumori sospetti e l’allarme

A mettere in allarme alcuni residenti il rumore causato da un gruppo di giovani mentre tentavano di compiere l’effrazione. Sentendo questo trambusto gli abitanti del circondario hanno richiesto l’intervento di una volante della polizia di Stato. Alla vista della volante il gruppo si è dato alla fuga a piedi per le vie limitrofe. Uno di loro, un 17enne per l’appunto, è stato invece fermato in piazza Marconi, al termine di un breve inseguimento. Sono in corso accertamenti finalizzati all’identificazione degli altri giovani che si sono dati alla fuga.

Trasferito all’istituto per minorenni

Il minorenne si è scoperto avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Su disposizione del pubblico ministero della Procura del tribunale per i minorenni il giovane è stato trasferito all’istituto penale di Caltanissetta. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno sequestrato cinque scooter privi di targhe risultati tutti rubati. Si presume che i mezzi a due ruote fossero nella disponibilità del gruppo di giovani che hanno tentato il furto. Al momento sono in corso i necessari accertamenti.

Furti in serie dello stesso tipo

I ladri di merendine in Sicilia sono tanti e i casi come quello avvenuto a Caltanissetta proliferano. Ad esempio sino al settembre scorso c’era stato un nuovo furto messo a segno all’ufficio scolastico regionale per la Sicilia in via Fattori a Palermo. I ladri sono entrati rompendo alcuni vetri e scassinando le macchinette che erogano bibite e caffè. Hanno rovistato in alcune stanze, in particolare all’interno di cassetti.

