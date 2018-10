“Nei prossimi giorni ci saranno novità”. Le ha annunciate, senza aggiungere altro, il vicepremier Luigi Di Maio sul Muos, il centro di comunicazione satellitare della marina militare Usa realizzato nel sughereto di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Il Mobile User Objective System, o M.U.O.S. è un sistema di antenne ad altissima potenza elettromagnetica ideata dalla Marina Militare Americana composto da cinque satelliti, uno dei quali verrà usato come riserva e quattro stazioni da terra. E’ da anni che gli abitanti del territorio ed i comitati No Muos protestano per la realizzazione dell’impianto.