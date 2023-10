L’operazione della squadra mobile con il cane Ulla

I residenti percepiscono che in quella casa è in atto uno spaccio di droga. E per questo decidono con coraggio di denunciare tutto alla polizia. Gli agenti fanno irruzione e scoprono che effettivamente in quell’abitazione nel centro di Caltanissetta c’era uno smercio di sostanza stupefacenti. Ed il proprietario, un 50enne finito in manette, riceveva i clienti nell’immobile. Un affare che è stato stroncato dai poliziotti grazie al loro cane antidroga Ulla, già autore di diverse altre importanti operazioni.

Il fiuto infallibile

Ad operare la squadra mobile, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Ha eseguito una perquisizione nell’abitazione del 50enne in seguito alla denuncia di alcuni residenti avevano segnalato uno strano viavai di persone estranee dallo stabile. Gli agenti hanno fatto ingresso nell’appartamento accompagnati dal loro cane poliziotto Ulla, specializzato per la ricerca di stupefacenti. L’unità cinofila si è subito diretta in una stanza dove all’interno di un mobile ha scovato della droga.

Ha consegnato tutto

Nel contempo, una volta scoperto, l’indagato ha consegnato agli agenti un altro involucro con della cocaina. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati quasi 90 grammi di cocaina e dell’hashish. Insieme alla droga, gli investigatori hanno sequestrato mille euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. A seguito della richiesta della Procura di Caltanissetta, il Gip ha convalidato l’arresto. Ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza che erano stati raccolti dagli agenti. Il 50enne è quindi finiti ai domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.

La droga nella cassetta del wc

Diverse le operazioni nel territorio nisseno contro lo spaccio della droga. Il mese scorso arrestato un 32enne che nascondeva la droga dentro la cassetta di scarico del bagno. L’uomo, con precedenti, sapeva che per il suo “passato” era tenuto sott’occhio. Ma non è riuscito a sfuggire all’occhio attento dei carabinieri che hanno scoperto tutto. Il 32enne arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

