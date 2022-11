Il dramma

Tragedia questa notte a Caltanissetta dove un ragazzo si è tolto la vita forse a causa di una delusione amorosa. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dopo l’allarme dato dai vicini di casa.

La tragedia questa notte a Caltanissetta

La tragedia in via Cardinale Dusmet, nel capoluogo nisseno, dove un giovane di 31 anni, W.S. le iniziali si è suicidato nella propria abitazione. L’uomo, disoccupato avrebbe da poco interrotto una relazione sentimentale con la fidanzata. Su richiesta di vicini che hanno dato l’allarme è intervenuta un ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti e la polizia scientifica. Il pm ha già restituito la salma ai familiari.

Ieri un altro caso di presunto suicidio

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di un giovane di 23 anni trovato senza vita in un dirupo, in una zona di campagna di Comiso.

Cadavere al cimitero di Comiso

La salma, come disposto dal magistrato, è stata sequestrata e trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Comiso, dove sarà effettuata l’autopsia.

Ipotesi suicidio

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno provato a ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo ma dai primi accertamenti sembra che possa trattarsi di un suicidio.

Tracce di veleno

A quanto pare, il giovane avrebbe assunto delle sostanze tossiche, da una prima ispezione cadaverica sarebbero emerse tracce di veleno. In ogni caso, gli inquirenti intendono togliersi ogni dubbio, per cui l’autopsia potrà stabilire se davvero il 23enne si è ucciso.

Tragedie nel Siracusano

Nel Siracusano, nei giorni scorsi, si sono verificati due suicidi che hanno visto come vittime appartenenti alle forze dell’ordine. Il primo a togliersi la vita è stato un poliziotto di 48 anni, in servizio al Tribunale di Siracusa, trovato impiccato nella sua villetta, in contrada Ognina, zona balneare a sud di Siracusa. Ad accorgersi di lui è stato un altro agente che ha notato dalla strada il corpo penzolante del 48enne, che, poche ore prima, aveva cenato con altri colleghi, i quali non si spiegano ancora il gesto. Nelle ore successive, ad uccidersi è stato un agente di Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Siracusa che, secondo quanto hanno riferito fonti sindacali, si è sparato un colpo in testa con la sua pistola di ordinanza.