SONO INTERVENUTI I CARABINIERI

I carabinieri di Catania hanno denunciato un 22enne di origini gambiane per lesioni personali aggravate.

Una lite in strada all’angolo tra le vie Antonino di San Giuliano e Delle Finanze nel capoluogo etneo tra due extracomunitari si stava per trasformare in tragedia: al termine di un diverbio avuto con un connazionale di 24 anni, il 22enne gambiano ha rotto una bottiglia di vetro e con i cocci ha sferrato dei fendenti all’indirizzo del contendente.

La vittima è stata ferita alla testa e all’avambraccio sinistro

Alcuni passanti hanno ascoltato le grida dei due stranieri e hanno segnalato la lite al 112. Subito dopo alcune pattuglie sono arrivate sul posto e hanno bloccato e disarmato l’aggressore. Alla vittima, trasportata in ambulanza all’ospedale Garibaldi Centro, ha riportato una ferita alla testa e all’avambraccio sinistro giudicate guaribili in 15 giorni.

Vende cocaina a domicilio, 30enne arrestato a Catania

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il catanese C. M., 30 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I “Falchi” della Squadra Mobile hanno pedinato l’uomo osservando che lo stesso faceva avanti e indietro da uno stabile diverso dal suo indirizzo di residenza, per poi recarsi in diversi punti della città a bordo di una auto. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’appartamento in questione apparteneva al fratello dell’uomo. Il trentenne è stato sorpreso con addosso un’ingente somma di denaro in contanti, circa 1500 euro, di cui non riusciva a dare contezza e di un mazzo di chiavi.

In casa soldi falsi

La perquisizione è stata estesa anche all’appartamento e sono state trovate 28 dosi già confezionate di cocaina, materiale per pesare, confezionare e tagliare lo stupefacente e anche 120 euro divise in 5 banconote da 20 contraffatte. C.M. è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferito in stato di libertà per la detenzione delle banconote false. Ora si trova ai domiciliari.