Decine chi chiamate ai Vigili del Fuoco

Condizioni di maltempo nel Catanese con allagamenti e auto in panne. Intense piogge accompagnate da forti raffiche di vento da stamane stanno interessando la provincia di Catania causando danni. I vigili del fuoco sono intervenuti in una decina di casi soprattutto per salvare persone rimaste bloccate nelle auto in panne e per allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale.

Tutte le squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania e dei distaccamenti cittadini sono impegnate nell’area metropolitana, nella Zona Industriale e nell’area di Piano Tavola, a Misterbianco. Al momento sono circa 30 le richieste di intervento in attesa di essere espletate. La situazione è critica anche e soprattutto nella zona industriale nei pressi del villaggio Santa Maria Goretti, che da anni è soggetto ad allagamenti nonostante i numerosi interventi effettuati presso il torrente Forcile, e nell’area tra Misterbianco e Piano Tavola. Tanti i disagi anche ai viaggiatori, con l’aeroporto della città siciliana costretto ad avvertire via Facebook chi è in partenza che i voli in programma oggi potrebbero subire ritardi a causa della bomba d’acqua che si sta abbattendo sulla città.

Sono già caduti 65mm di pioggia a Lentini, 33mm a Catania, 23mm a Francofonte e 10mm ad Augusta, mentre continua a diluviare. A Catania si respira un clima tipicamente autunnale, e già nel weekend le zone meridionali dell’isola erano state flagellate da piogge torrenziali con accumuli pluviometrici significativi. Secondo le previsioni nelle prossime ore continuerà a piovere in modo incessante soprattutto su catanese, siracusano e ragusano. Il clima rimarrà nuvoloso e instabile, con piogge sparse, per tutta la settimana.