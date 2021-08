L’attività dei commissariati di polizia in centro e in provincia

È di un arresto, tre denunce, una chiusura di un centro scommesse e varie multe l’attività posta in essere dai vari commissariati di polizia di Catania e della provincia. I controlli avviati sui più svariati ambiti: non solo per il contrasto ai reati predatori ma anche per il rispetto delle norme anti-covid.

In manette per furto aggravato

L’unico arresto ha riguardato un pregiudicato catanese di 33 anni accusato di furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti in città in via Passo Gravina dove era stato segnalato, poco prima, un furto in atto su auto in sosta. A seguito di attività info-investigativa, e grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale ubicato in zona, gli agenti riuscivano a individuare l’autore del furto. Dopo averne diramato la descrizione alle altre auto in zona, l’uomo veniva intercettato poco dopo sempre nei pressi di via Passo Gravina. Il malvivente, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi della refurtiva dandosi alla fuga e cercando riparo all’interno di un condominio, dove veniva poco dopo rintracciato e fermato. Recuperata la refurtiva, consistente in due autoradio asportate dalle auto in sosta, il 33enne è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione del pm, ha avuto la misura dei domiciliari.

Tentato scippo ad una turista

Una denuncia ha riguardato invece un altro pregiudicato catanese di 42 anni. Sarebbe lui l’autore di una tentata rapina ad una turista tunisina che si è presentata in questura in piena notte per denunciare il tentativo dello “scippo” della sua borsa ad opera di un uomo a bordo di uno scooter del quale riusciva a fornire anche il numero di targa. Lo scippo non si è concretizzato solo grazie alla resistenza opposta dalla turista. La vittima è caduta a terra e si è procurata un ematoma al gomito. Dagli accertamenti le volanti sono riusciti ad individuare il proprietario del veicolo il quale è stato riconosciuto come autore del raid criminale. L’uomo, per questo motivo, è stato denunciato con l’accusa di tentato furto con strappo.

Chiusa sala scommesse

Chiude i battenti una sala scommesse ubicata nel centro storico di Catania, seppur per 5 giorni. Ad operare in questo caso gli agenti del commissariato centro che durante un controllo all’interno del locale hanno trovato un uomo senza mascherina e un altro senza green pass. Per i due sono scattate multe di 400 euro a testa. A carico del titolare invece il provvedimento di chiusura per non aver fatto rispettare le norme anti-covid, e anche sanzione di 400 euro.

Altre due denunce in provincia

A seguito di controlli su strada in provincia di Catania la polizia ha denunciato due persone. Si tratta di un automobilista di 26 anni di Adrano, pregiudicato, accusato di guida senza patente poiché recidivo nel biennio. Con lui denunciato anche un uomo di Lentini9 di 45 anni il quale, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di un taglierino della lunghezza di 24 centimetri: per l’accusa è di “porto abusivo di oggetti atti ad offendere”.