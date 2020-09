L'anziano all'ospedale San Marco di Catania

E’ deceduto nell’ospedale San Marco di Catania dove era ricoverato da tempo, l’anziano di Pozzallo (Ragusa), proveniente dal cluster della casa di riposo di Modica, dove diversi ospiti erano stati contagiati. L’uomo inizialmente era stato ricoverato nell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

Intanto tra i nuovi tre contagiati nel Ragusano, c’è pure un vigile urbani di Vittoria e l’Asp di Ragusa sta ricostruendo la catena dei suoi contatti che saranno sottoposti a tampone. I locali dei vigili urbani e del Comune saranno sanificati.

In questa circostanza l’Asp di Ragusa ha disposto i tamponi per le persone che sono entrate in contatto con il contagiato. Smentite le voci della chiusura del comando dei vigili urbani, frattanto l’autorità sanitaria è al lavoro per verificare in che modo l’agente ha contratto il virus, per questo motivo stanno andando a ritroso nel tempo.Ma il caso più eclatante è quello del Siracusano, con il contagio di 46 i militari, di cui 15 asintomatici, componenti dell’equipaggio della nave italiana Margottini, protagonista di una missione europea, ormeggiata al pontile Nato nella rada di Augusta. Secondo quanto riferito dalla direzione dell’Asp di Siracusa, nel pomeriggio di ieri, i medici del Dipartimento di Prevenzione e del reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I sono saliti a bordo, su richiesta del comandante di Marisicilia ammiraglio Andrea Cottini.Quattro sono stati trasferiti al Centro Covid dell’ospedale di Siracusa e ai restanti sono state prescritte le terapie mediche del caso. I positivi con lieve sintomatologia sono stati posti in quarantena sulla Margottini sotto stretta osservazione anche da parte del personale medico dell’ospedale di bordo.

Frattanto, sono 107 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2530 i contagiati, 235 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva, 2.282 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.330.

Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 60 nuovi casi (6 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa), seguono Catania con 24 casi e Trapani con 2. Poi ci sono 2 casi a Messina, 2 a Caltanissetta, 9 Agrigento, 4 Ragusa, 3 a Enna 1 a Siracusa.