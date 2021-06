è uno dei comuni siciliani al di sotto dei mille abitanti

Vaccinazione anti Covid19 nel comune di Milo, nel Catanese

L’iniziativa a partire da domani e per quattro giornate

Al via lunedì 7 giugno, la vaccinazione anti-Covid a tappeto nel Comune di Milo.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla sinergia tra Comune di Milo, Asp di Catania e Commissario per l’emergenza Covid per l’area metropolitana di Catania, si inquadra nel contesto delle disposizioni del Governo Regionale relative alla vaccinazione anti-Covid nei Comuni al di sotto dei mille abitanti.

Campagna di vaccinazione a chilometro zero

“Con questa attività, per la quale vogliamo ringraziare il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, il commissario Pino Liberti e tutti gli operatori coinvolti – afferma il dr. Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp di Catania -, realizziamo un intervento di sanità di prossimità, portando i servizi più vicini a casa delle persone. Direi quasi che è una campagna di vaccinazione a chilometro zero. Invito pertanto i cittadini della comunità di Milo a cogliere questa opportunità per fare del loro Comune un’area Covid free!”.

Quattro le giornate di vaccinazione

A Milo, il primo centro della provincia di Catania a partire con questa attività, saranno quattro le giornate di vaccinazione di massa, secondo i seguenti orari:

lunedì 7 e mercoledì 9 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

martedì 8 e giovedì 10 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Presto la stessa iniziativa anche in altri comuni della provincia di Catania

“Iniziamo con il Comune di Milo – spiega l’ing. Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania -, ma siamo già a lavoro per implementare questo modello anche in altri Comuni della provincia. Nelle quattro giornate di vaccinazione saranno somministrati i vaccini secondo l’età e la tipologia di target d’appartenenza. Non è necessario utilizzare le piattaforme di prenotazione, ma basta recarsi nei giorni e negli orari indicati per ricevere il vaccino“.

Il punto di vaccinazione allestito nei locali del Museo Multimediale di Piazza Municipio

Il Punto di vaccinazione, coordinato dalla dr.ssa Genoveffa Mandolfo, responsabile dell’UO di Igiene Pubblica del Distretto sanitario di Giarre, è stato allestito presso i locali del Museo multimediale di Piazza Municipio.

Nelle quattro giornate della campagna di vaccinazione, i cittadini che non hanno ancora ricevuto il vaccino saranno accolti dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione e dell’USCA di Giarre.