La guardia di finanza di Catania sequestra 47 chili di droga

Circa 47 chilogrammi di droga, tra cocaina e hashish, sono stati sequestrati dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania, ad essere stato arrestato anche un trafficante. L’operazione è culminata nell’ambito di indagini su un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti nel nord Italia e in Sicilia.

Intercettato prima un Suv

Il primo intervento, su indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria, è stato eseguito a Milano da finanzieri del locale gruppo pronto impiego che hanno arrestato un 49enne dopo che, durante la perquisizione del Suv che guidava, in un doppiofondo sono stati trovati12 chilogrammi di cocaina e 16 chili di hashish.

La seconda operazione

In un’altra auto in suo uso sono stati successivamente sequestrati altri 3 chili di cocaina e 16 chili di hashish. L’arresto dell’indagato, originario del catanese, su richiesta della Procura distrettuale etnea, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

Nel ragusano altra retata

Appena qualche giorno fa un’altra retata antidroga è scattata in Sicilia. I carabinieri hanno eseguito 11 arresti nei confronti dei presunti esponenti di una organizzazione che avrebbe gestito il traffico di stupefacenti tra Ragusa e Vittoria. Nella stessa giornata un’altra operazione contro la camorra che aveva riguardato anche la Sicilia. Armi, esplosivi, omicidi e droga. C’è anche il ferimento del padre di un militare dell’arma fra le contestazioni ai clan camorristici Rega e Esposito-Palermo finiti nel mirino e che ha portato alla notifica di 17 ordini di arresto in cinque province fra cui anche Agrigento.

Anche le droghe sintetiche

Il mese scorso un’altra operazione nel territorio catanese aveva portato alla luce un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droghe sintetiche. Sei persone, raggiunte da misure cautelari, sono finite in carcere. Nel corso dell’operazione, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, i poliziotti della Squadra mobile di Catania hanno operato un ingente sequestro di droga.