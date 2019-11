l'azienda di acireale produce software per le imprese

Free Mind Foundry, centro di ricerca e formazione che ha sede ad Acireale, assumerà 200 persone, entro giugno. Cerca laureati in Ingegneria informatica, Matematica, Fisica ma anche in Economia e Scienze della comunicazione.

Selezioni aperte anche ai diplomati in discipline scientifiche. “In realtà speriamo di chiudere il piano di

assunzioni anche prima” – dice a Repubblica Palermo Simone Massaro, a capo dell’azienda catanese che impiega già 230 persone.

“Il numero di laureati in ingegneria informatica è molto ristretto a Catania – dice Massaro – per questo motivo cerchiamo anche diplomati e abbiamo deciso di creare un’accademia per l’alta formazione, che aprirà a marzo dell’ anno prossimo, sempre all’interno della nostra struttura, dove ospiteremo 800 studenti poi collocati all’interno dell’ hub. Per l’ accademia cerchiamo diplomati o laureati con laurea triennale”.

Free Mind Foundry produce software per le imprese presenti in quasi in tutta Europa ma anche in Marocco, Turchia, Grecia, India e Canada. Con le nuove assunzioni i dipendenti diventeranno 430.

Gli interessati possono candidarsi online attraverso la pagina dedicata alle ricerche in corso (https://www.freemindfoundry. com/careers/) inviando il cv tramite l’ apposito form in risposta agli annunci di interesse.

Gli stipendi vanno dai 21mila a 35mila euro annui.