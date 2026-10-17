La Polizia di Stato ha individuato un finto portale online di autonoleggio e denunciato tre persone ritenute responsabili di truffa in concorso. L’indagine è scattata a seguito della segnalazione di una cittadina che ha scoperto di essere stata raggirata mentre cercava di prenotare un veicolo per il tramite del web.

La denuncia e la scoperta del raggiro

Gli accertamenti sono stati avviati dagli agenti della Polizia di Frontiera in servizio presso l’aeroporto internazionale “Bellini” di Catania. La vittima si è rivolta ai poliziotti raccontando di aver effettuato alcuni bonifici istantanei per completare la procedura di noleggio su una piattaforma che si presentava con elementi del tutto simili a quelli di un portale autorizzato.

Le verifiche effettuate sul sito internet hanno evidenziato la struttura fraudolenta del servizio, predisposta con l’obiettivo di incassare i pagamenti degli utenti senza erogare alcuna prestazione.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

L’attività investigativa si è concentrata sulla ricostruzione dei flussi finanziari e sull’analisi dei contatti forniti alla donna. Attraverso l’incrocio dei dati relativi ai codici Iban e alle utenze telefoniche impiegate durante le comunicazioni, gli agenti sono risaliti a tre uomini: due 33enni e un 37enne.

I tre soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per truffa in concorso. Resta salva la presunzione di innocenza di tutti gli indagati fino a condanna definitiva.