Nessun ferito

Intorno a mezzogiorno un autofurgone ha preso fuoco al km 2,600 della tangenziale di Catania all’interno della galleria denominata “Gagliano 2”, nel tratto tra S. Gregorio e Gravina, in direzione Catania.

É intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord del comando provinciale di Catania che, per controllare e spegnere le fiamme, ha dovuto utilizzare anche del liquido schiumogeno ed occuparsi della messa in sicurezza dello scenario.

Non ci sono notizie di persone ferite. Presente sul posto anche personale della polizia stradale e dell’Anas.