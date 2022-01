All’ex ospedale di viale don Minzoni

Con l’attivazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Giarre si riorganizza sul territorio la rete di continuità assistenziale. Questo per garantire la migliore fruibilità dei servizi e la prossimità ai bisogni di salute della popolazione.

E così, da questa sera la Guardia medica del centro in provincia di Catania sarà operativa nella nuova sede dell’ex ospedale in Viale don Minzoni (ingresso laterale).

Quando è attiva la Guardia Medica

Il servizio di Guardia Medica è aperto al pubblico dalle 20 alle 8, di tutti i giorni, e dalle ore 8 alle 20, dei giorni prefestivi e festivi. Invariati i numeri di telefono sono i seguenti: 095.934438.

Anche primo intervento medico e pediatrico

Trasferiti nella nuova sede anche il punto di primo intervento medico e il punto di primo intervento pediatrico.

Pronto soccorso inaugurato a fine settembre

Il pronto soccorso di Giarre è operativo dallo scorso 27 settembre mentre è stato inaugurato alcuni giorni prima alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. I lavori di riammodernamento dei nuovi locali, per un importo complessivo di 1 milione di euro circa, sono stati finanziati dalla Regione nell’ambito del programma di investimenti ex art. 20 e hanno interessato un’area di oltre 700 metri quadri.

Nuova zona di triage ed altro

Sono stati realizzati una nuova zona triage con percorsi dedicati per i codici colore (per emergenza-urgenza), per il codice rosa (vittime di violenza) e per la gestione dei pazienti Covid. Adeguati anche gli standard operativi del servizio con una sala per l’Osservazione breve intensiva (Obi) dotata di 4 posti letto, sale di attesa e locali di supporto. In fase di progettazione la nuova camera calda che verrà allocata negli spazi antistanti l’attuale ingresso del pronto soccorso.

Gli interventi hanno, inoltre, previsto l’adeguamento statico dei solai e della dimensione dei giunti strutturali oltre all’adeguamento degli impianti elettrico, idrico, di climatizzazione e della rete antincendio.