La conta dei danni

A seguito degli eventi atmosferici che si sono verificati a Catania sabato scorso 28 novembre, l’Amministrazione Comunale invita coloro che hanno subito danni esclusivamente imputabili ai fattori metereologici accaduti in quella giornata, a segnalarli, ai fini di un eventuale risarcimento, entro il 10 Dicembre 2020, alla Protezione Civile Comunale di Catania attraverso la seguente email: emergenzameteo@comune.catania.it

La segnalazione, che ha scopo ricognitivo e non dispiega alcun onere in capo al Comune di Catania in merito al risarcimento dei danni, dovrà essere corredata dalla relazione di un tecnico abilitato, con una descrizione e quantificazione presunta dei danni; recare l’eventuale indicazione di persone fisiche danneggiate e la specificazione se il bene è coperto, tutto o in parte da responsabilità per assicurazione civile.

L’Amministrazione comunale inoltrerà le segnalazioni pervenute alla Presidenza della Giunta regionale della Sicilia per la dichiarazione dello stato di calamità.

Per informazioni e chiarimenti i cittadini possono contattare da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00, la Protezione Civile Comunale ai seguenti numeri telefonici: 0957425109 – 0957105109 – 0957425178 – 0957105178

Il maltempo nella fascia orientale della Sicilia continua a causare non pochi problemi. Stamani, ad Acireale, poco dopo mezzogiorno, alcuni massi di varie dimensioni si sono staccati dalla “Timpa” e sono caduti lungo via Tocco, a ridosso dell’abitato della frazione di Santa Maria la Scala, nella stessa zona già “teatro” di episodi analoghi. Non si registrano danni a persone o cose. La causa è riconducibile ad infiltrazioni di acqua piovana all’interno del costone lavico che sovrasta il borgo marinaro.

Sul luogo del crollo sono intervenuti tempestivamente il sindaco,Stefano Alì, l’assessore alla Protezione civile Salvo Grasso, il dirigente dello stesso settore Giuseppe Torrisi, il geologo Giuseppe Filetti,in rappresentanza del Genio civile, e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’accaduto, Il sindaco con un’ordinanza disporrà lo sgombero di alcuni immobili a ridosso della zona Con l’ausilio di esperti si procederà a verificare la stabilità dei massi che, al termine della caduta, si sono fermati vicino nei alcune abitazioni.