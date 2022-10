VIA CARRUBBELLA

Un uomo è stato ucciso a Catania con colpi di arma da fuoco in Via Carrubbella, una strada al confine con il comune di Gravina. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe un anziano assassinato al culmine di una lite. Sono in corso le ricerche dell’omicida.

Chi è la vittima

La vittima è un uomo di 46 anni, Samuel Nizzari. A far fuoco sarebbe stato, al culmine di una lite, un 80enne, che è attualmente ricercato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto emerso alla base dell’omicidio vi sarebbero stati dissapori in merito ad alcuni lavori in uno stabile.

Omicidio Siragusa, le indagini per il danneggiamento all’edicola

I carabinieri di Termini Imerese stanno indagando sull’atto vandalico compiuto contro l’edicola votiva che ricorda l’omicidio di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni che è stata uccisa la notte tra il 23 e il 24 gennaio a Caccamo e poi data alle fiamme. Per quel delitto in primo grado è stato condannato all’ergastolo l’ex fidanzato Pietro Morreale,

di 21 anni.

Qualcuno ha appiccato le fiamme nell’edicola votiva realizzata dalla comunità, dagli amici e dai parenti e ha disperso e danneggiato gli oggetti lasciati in questi mesi da quanti hanno voluto ricordare la giovane.

Un gesto vile lo ha definito il sindaco di Caccamo Franco Fiore. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini. Nel

luogo, a monte Rotondo, dove è stato trovato il corpo di Roberta, sono arrivati i carabinieri che hanno passato al

setaccio la zona per trovare qualche indizio utile per risalite agli autori del gesto.

Omicidio a Roma

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in strada in via Publio Rutilio Rufo, nella periferia romana del Tuscolano. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo senza riuscirci. Dietro la schiena del 25enne alcuni segni di coltellate. Secondo quanto si apprende, alcuni testimoni avrebbero visto alcune persone fuggire via. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica. Indagini in corso. L’ipotesi è quella dell’omicidio.