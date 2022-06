Fiamme altissime danneggiano abitazioni nel catanese

Un uomo ha rischiato la vita a Palagonia, nel catanese, per mettere in salvo i suoi tre canni dall’incendio che aveva avvolto la sua abitazione. L’uomo alla fine è rimasto intossicato ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale con seri problemi di respirazione. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tamponato le gravi conseguenze dell’enorme rogo che si è verificato ieri pomeriggio.

Giornata difficile

Ieri è stata una giornata intensa per i pompieri del comando provinciale di Catania a causa di incendi di sterpaglie e vegetazione che hanno interessato vaste aree della provincia. In particolare, il rogo più grave si è verificato a Palagonia in via Colle, ai civici 50 e 52. Qui un incendio sterpaglie ha interessato anche tre abitazioni al primo, terzo e quarto piano di un edificio.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia e del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Vizzini. Un’autobotte di rinforzo e una scala aerea sono state inviate dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. Le abitazioni sono state danneggiate dalle fiamme, dai fumi e dal calore.

L’intossicazione

In particolare, il proprietario dell’abitazione al civico 50 di via Colle è rimasto intossicato dal fumo per aver messo in salvo i propri cani ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto presenti anche i carabinieri e un’autobotte del Comune di Palagonia.

Altra casa a fuoco a Palermo

Questa notte un altro incendio ha interessato Palermo. Un’intera famiglia si è messa in salvo dall’inferno di fuoco che si era scatenato all’interno della loro casa, nel centro storico. E’ accaduto questa notte in via Dante dove è stato lanciato l’sos ai vigili del fuoco. Il loro tempestivo intervento ha evitato il peggio. I residenti precauzionalmente hanno autonomamente evacuato l’immobile con i pompieri intervenuti in pochi minuti per domare il rogo. Il rogo si è scatenato quando tutti erano a letto. Qualcuno ha sentito puzza di bruciato e si è accorto del fumo e delle fiamme. Prima la chiamata ai vigili del fuoco, poi la corsa fuori dall’immobile per mettersi in salvo dalle altissime fiamme. A conclusione dell’intervento i pompieri sono riusciti a domare l’incendio ed a circoscrivere il danno in un solo vano della casa, da dove per l’appunto sarebbe partito l’incendio per un cortocircuito.