i fatti a mascalucia

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza un 48enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Arma da fuoco presso l’abitazione dell’uomo

I militari della Tenenza, attraverso una proficua attività info investigativa, avevano appreso che l’uomo potesse detenere un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione.

La perquisizione, l’uomo ha detto di aver rinvenuto la pistola tra i rifiuti

Immediata è stata la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo in via Polveriera ma quest’ultimo, su richiesta dei Carabinieri per cercare di limitare i “danni”, li ha condotti in una stanza dell’abitazione e, prelevandola da un mobile, ha loro consegnato una custodia contenente una pistola marca Browning cal. 6,35 con matricola abrasa e 15 cartucce delle quali 6 inserite nel caricatore, aggiungendo d’averla rinvenuta vicino un cumulo di rifiuti.

L’arma inviata al Ris di Messina

L’arma sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina per le opportune indagini di laboratorio e, soprattutto, per verificarne l’utilizzo in episodi delittuosi.

Arresti domiciliari per l’uomo

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendone la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Donna trovata con droga e una pistola, il gip la scarcera

A gennaio il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto la scarcerazione di una donna di 52 anni, Maria Nicosia, siracusana, arrestata dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza di convalida dell’indagata, difesa dall’avvocato Junio Celesti, e tra le ragioni addotte dal giudice c’è la circostanza che la donna non ha precedenti penali.

Tre kg di droga

Al termine della perquisizione, nella sua abitazione, in via Italia, nella zona nord di Siracusa, gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, per circa 3 kg. In particolare, sono stati scovati circa un kg di cocaina in pezzi solidi, marijuana per circa un kg ed hashish per 824 grammi.

Trovata una pistola

Inoltre, in quella casa c’erano bilancini elettronici di precisione ed una macchinetta per effettuare il confezionamento sottovuoto. Nella stanza, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve, modificata artigianalmente, marca Bruni modello 32, con caricatore e 11 cartucce calibro 380. Come disposto dalla Procura di Siracusa, a conclusione degli accertamenti la donna era stata accompagnata in carcere, nel penitenziario femminile di piazza Lanza, a Catania ma adesso si trova nella sua abitazione, ai domiciliari.

Un arresto a Biancavilla

Qualche giorno fa, nel comune di Biancavilla, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un giovane residente di 22 anni, con vari precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché per detenzione di arma da fuoco clandestina e delle relative munizioni.

I sospetti degli agenti e il servizio di appostamento

Gli operatori di polizia da tempo sospettavano che l’uomo potesse detenere all’interno della propria abitazione della sostanza stupefacente, quindi, nel pomeriggio del primo febbraio, gli agenti predisponevano un mirato servizio di appostamento finalizzato ad accertare la fondatezza di tale sospetto.

Avuta contezza che l’uomo si trovasse all’interno della propria abitazione, i poliziotti decidevano di accedervi e di procedere alla perquisizione di tutti i locali di sua pertinenza.

Nel garage più di 600 involucri di marijuana

All’interno del garage, i poliziotti rinvenivano diverse buste contenenti più di 600 involucri di marijuana. Dette dosi erano pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio di Biancavilla.

Fucile con matricola abrasa e cartucce

Procedendo nella perquisizione, i poliziotti rinvenivano, occultato all’interno di una scatola, un fucile a doppia canna, calibro 16, con matricola abrasa; dentro la stessa scatola erano contenute anche 16 cartucce di cui due già inserite e pronte a essere esplose.