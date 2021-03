fermato un uomo che distrugge due auto

Un uomo arrestato perchè sorpreso a spacciare cocaina

Un arresto per il reato di danneggiamento aggravato

Fermato un molestatore di passanti

La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto il catanese M.G., 50 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nel week end appena trascorso i “Falchi” della Squadra Mobile stavano indagando in merito ad alcuni reati predatori commessi nel quartiere di Cibali. Durante gli accertamenti hanno notato il soggetto il quale con fare sospetto a bordo di scooter stava contrattando con un uomo l’acquisto di “qualcosa”. Il conducente del motorino vistosi scoperto ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina purissima.

Scattata la perquisizione personale e domiciliare

Trovati in totale circa dieci grammi di cocaina, materiale da pesatura e confezionamento delle dosi e circa un migliaio di euro in contanti. L’uomo è stato quindi tratto in arresto ed a seguito di udienza per direttissima, in considerazione anche dei precedenti specifici, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Un uomo distrugge due auto

Gli agenti delle Volanti fermato un catanese 41enne che è stato arrestato per il reato di danneggiamento aggravato.

L’uomo è stato bloccato in via Redentore. Armato di una spranga di ferro della lunghezza di un metro e mezzo circa, aveva infranto il parabrezza di due auto parcheggiate. A motivo del gesto non è emersa alcuna particolare motivazione: l’arrestato avrebbe agito unicamente per compiere un atto vandalico. Condotto in Questura e formalizzato l’arresto, su disposizione del PM di turno l’uomo è stato trattenuto nelle Camere di sicurezza, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

Migrante violento

Denunciato in stato di libertà anche un cittadino nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora il quale, nel corso del pomeriggio, aveva molestato numerosi passanti in via Antonino Di Sangiuliano, sferrando anche pugni sulle auto in transito. L’uomo è stato bloccato dagli agenti e, da successivi accertamenti, è risultato irregolare sul Territorio Nazionale, motivo per il quale è stato trattenuto presso gli uffici della Questura, a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, in attesa del provvedimento di espulsione.