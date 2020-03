Gli agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato per il reato di tentato furto aggravato un uomo senza fissa dimora. Il personale dell’Esercito Italiano impiegato nell’operazione “Strade sicure”, ha segnalato alla Sala operativa della Questura l’uomo che aveva infranto il finestrino di un’auto parcheggiata in via Sturzo. Alla vista dei militari, la persona si è data a precipitosa fuga in direzione di Corso Sicilia.

Gli agenti hanno fermato l’uomo mentre cercava di nascondersi. In tasca aveva una torcia tascabile, che gli serviva per osservare l’interno delle autovetture parcheggiate su strada e scegliere quella su cui commettere il furto. L’uomo è stato trattenuto presso le Camere di sicurezza, in attesa del giudizio di convalida.