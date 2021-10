Scatta anche un arresto

Nuova offensiva della polizia nel difficile quartiere di San Giorgio a Catania. L’incursione ha permesso di scoprire un intero stabile che si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. Scatta anche un arresto per droga, e nel contesto di questa operazione sono stati anche scoperti 4 bambini che non andavano più a scuola.

Lo spaccio

Ad operare gli agenti del commissariato con l’ausilio di unità operative della squadra antidroga dei Cinofili che hanno eseguito controlli mirati al contrasto all’illegalità diffusa nel quartiere di San Giorgio, dove è stato controllato un intero stabile ad alta densità criminale. Arrestato il pluripregiudicato S.M., 34 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di cocaina e marijuana. Nella stessa circostanza è stato denunciato anche per furto di energia elettrica, abuso edilizio, gestione illegale di rifiuti speciali, dispersione scolastica e detenzione illegale di cardellini, una specie protetta. L’uomo, che appartiene a un nucleo familiare che già ha percepito il reddito di cittadinanza ed è in attesa di rinnovo, è anche responsabile di avere realizzato ed elevato, senza concessione edilizia, un piano sopra la sua abitazione; inoltre, i 4 figli minori, uno anche di 10 anni, non frequentano la scuola ed erano presenti in casa durante l’attività inerente lo spaccio di droga. In relazione ai cardellini, come noto specie protetta e che in quel momento erano rinchiusi in gabbie non idonee, sono stati rimessi in libertà.

Le telecamere per controllare

Durante le operazioni di polizia sono stati rinvenuti due impianti di videosorveglianza che erano puntati sull’ingresso al quartiere, con l’obiettivo quindi di verificare eventuali blitz di polizia. Sono stati sequestrati i soldi provenienti dall’attività di spaccio, materiale da confezionamento, bilancini, cocaina e marijuana già steccate. All’interno degli spazi comuni dello stabile e anche all’interno della casa dell’arrestato erano appesi dipinti e quadri che ritraevano il protagonista del noto film “Scarface” e riproduzioni inoffensive di armi.

Controlli in tutto lo stabile

Gli accertamenti di polizia sono stati estesi anche presso le altre abitazioni ed è stato accertato che tutti i residenti prelevavano illegalmente l’energia elettrica, ragione per la quale sono stati denunciati per furto aggravato; gli allacci abusivi sono stati disattivati dalla squadra Enel intervenuta sul posto. Infine un altro pluripregiudicato, che era in quel momento in transito in strada, è stato fermato alla guida di un’autovettura senza la patente di guida e per questo è stato sanzionato e l’autovettura sottoposta a sequestro.