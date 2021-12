L'inaugurazione

“Non c’è provincia e non c’è territorio della Sicilia che non sia interessato da un intervento di ricostruzione edilizia o di miglioramento tecnologico. È il lavoro di quattro anni. Questa è una struttura che si pensava rimanesse una cattedrale nel deserto che per molti anni la Regione non era riuscita a completare. Adesso si chiude la fase di completamento”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Marco nel rione Librino di Catania.

Un ospedale importante

“Oggi l’ospedale San Marco è il dipartimento di Emergenza con il maggior numero di accessi di tutta la Sicilia orientale ed è anche l’ospedale che ha dato assistenza a 1.500 malati di Covid19 ricoverati, in cui sono nati dalla sua apertura oltre 4.500 bambini. Ha visto sia la vita che la gestione della pandemia da chi è stato in terapia intensiva, a chi non ce l’ha fatta e a chi è guarito” ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

Pronto soccorso strategico

“Il nuovo pronto soccorso è strategico per la posizione vicino l’aeroporto e l’autostrada – ha aggiunto – e stiamo lavorando anche alla modifica dell’aerea di atterraggio per gli elicotteri per dare la possibilità a questa che è una struttura di emergenza di secondo livello di raccogliere, nell’ambito della rete trauma, pazienti da ogni parte della Sicilia”.

Altri cantieri in Sicilia

“Contemporaneamente – ha aggiunto – stiamo lavorando a Messina dove è attivo il cantiere del pronto soccorso del Policlinico, a Palermo al Civico e a Villa Sofia. È stato già finanziato il pronto soccorso dell’ospedale Cervello, si sta per completare quello di Vittoria ed è in corso di realizzazione quello di Avola”.

La soddisfazione di Musumeci

“Esprimo compiacimento all’assessore Razza per avere dotato Catania e la Sicilia Orientale di un altro moderno ed efficiente pronto soccorso. L’azienda Policlinico di fatto ha due pronto soccorso capaci di far fronte alle esigenze del territorio. E’ il risultato profuso dall’impegno dell’assessore Razza e da tutta la struttura del dipartimento” ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Presto strutture all’avanguardia a Palermo

“Stiamo lavorando – ha aggiunto il governatore – per dotare Palermo della seconda struttura specialistica quella dell’Ismet 2, e guardiamo con grande interesse a tutti i pronto soccorso delle città capoluogo, alcuni dei quali sono già con cantieri attivi in corso per la riqualificazione. Abbiamo chiesto ed ottenuto oltre cento milioni di euro da Roma per potere procedere alla riqualificazione dell’esistente a parte i nuovi posti di terapia intensiva che ogni settimana andiamo inaugurando”

Il Pronto Soccorso del San Marco apre al pubblico il 9 dicembre

Il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale San Marco si trova nel quartiere di Librino. La nuova struttura di emergenza-urgenza, la quarta della città, aprirà al pubblico giovedì 9 dicembre alle ore 9. L’Azienda ospedaliero universitaria è così in grado di assicurare un’assistenza in emergenza-urgenza che copre l’utenza di un’area molto vasta del territorio etneo: dalla parte Sud, dove sorge il San Marco, alla parte Nord del capoluogo dove, già dal 2018, opera il Pronto soccorso dell’altro presidio aziendale, il “Gaspare Rodolico” di via Santa Sofia. A supporto del nuovo polo di emergenza, l’Azienda ha recentemente avviato le attività di altre due Unità operative complesse – Ortopedia e Chirurgia vascolare – e un servizio di endoscopia.