A Catania e Motta Sant'Anastasia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 37enne catanese Cesare Lizzio, già agli arresti domiciliari per reati legati al mondo della droga, e il 18enne catanese Sebastiano Marcello Viglianesi, entrambi ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri sono entrati in un appartamento sorprendendo i due mentre erano intenti a preparare delle dosi di marijuana. I Carabinieri hanno sequestrato 40 grammi di marijuana sfusa, 12 dosi della medesima sostanza già pronte alla vendita, 240 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione, materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

Il 37enne, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza, mentre il complice attenderà le determinazioni dell’A.G. agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 21enne Biagio Davide Di Grazia di Motta Sant’Anastasia, già agli arresti domiciliari per reati legati al mondo della droga, poiché resosi responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno bussato alla porta della sua abitazione e il giovane ha consegnato spontaneamente un barattolo di vetro, nascosto all’interno di un armadietto di legno, contenente i primi 120 grammi di marijuana conservata con cura all’interno di 12 bustine di plastica dotate di chiusura ermetica, “dimenticando” però di consegnare ulteriori 25 grammi della medesima sostanza stupefacente, scovata da uno dei militari all’interno di un mobile della camera da letto, preservata sempre all’interno di bustine di plastica sigillate ermeticamente, nonché 2 bilancini di precisione. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, permane agli arresti domiciliari.