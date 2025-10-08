Si fugge, ma da cosa e perché? Da quale vuoto esistenziale fuggono i tanti giovani che si avvicinano alle sostanze? Si cercherà di capirlo alle 17 di giovedì 9 ottobre all’Istituto Gramsci Siciliano, ai Cantieri Culturali alla Zisa, insieme a Betty C., autrice emergente del libro “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di un’adolescente in fuga” (Mediter Italia Edizioni).

A discuterne saranno Piera Fallucca, dell’Istituto Gramsci Siciliano, Mariangela Di Gangi, consigliera comunale del Comune di Palermo, e (in collegamento) Victor Matteucci, direttore di Mediter Italia. Modera Gilda Sciortino.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Via Paolo Gili , PALERMO, PALERMO, SICILIA

