Allo Stand Florio a Palermo, in via Messina Marine, 40, giovedì 25 luglio alle 20,30, terzo appuntamento di “Viaggi di gusto”, tour enogastronomico, nel giardino dedicato a Donna Franca, alla scoperta dei territori dell’ Isola. Tappa a Marsala e dintorni con ambasciatori, i vini bio di Tenute Botticella della famiglia Giacalone. Sabrina Giacalone, Donna del Vino Sicilia, laureta in comunicazione e marketing emigrante ” di ritorno”, porta la sua rivoluzione in famiglia dando input nuovo all’azienda. Trentacinque ettari tra Marsala, Mazara e Salemi ed 1 ettaro a Pantelleria, per il “Fuddria” , 5 etichette, circa 20mila bottiglie, l’azienda ha nel “Grillo”, il vitigno principe della Sicilia occidentale nell’areale trapanese, il suo punto di forza che coltiva da oltre 60 anni.

Anche Giacomo Maria, musicista, vinto dalla nostalgia per la Sicilia, ha lasciato il posto fisso da bancario in Spagna per tornare a Marsala e coltivare melograni nella sua azienda ,Adelante. A “Viaggi di gusto”, il “battesimo”, nel segno della gioia, del suo primo Gin Jolie alla melograna.

Lo Stand Florio per Viaggi di Gusto, ospita nella tappa dedicata al territorio trapanese, terra di ulivi, l’eccellenza dell’olio evo bio di Sicilia, l’azienda pluripremiata Titone. Antonella , quarta generazione, abbandona a 40 anni la sua attività di farmacista per dedicarsi tout court all’azienda, pioniera del bio, che annovera, tra i riconoscimenti per l’ olio evo Dop Valli Trapanesi, il premio come miglior olio Sicilia assoluto dall’ Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio. Vice presidente nazionale della Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti.

Degustazioni e gastrostorie, il viaggio alla scoperta di Marsala continua con la “Pecora d’Oro, il brand del caseificio Genna, che si è aggiudicato l’Oscar per lo yogurt probiotico di pecora, il più buono d’Italia alla 2^ edizione del “Concorso nazionale Yogurt”. Terza generazione, Federica Genna, Tecnologo alimentare dell’azienda, insieme al marito e mastro casaro Gabriele Trono, ha avviato un processo di innovazione con la produzione di formaggi ovini unici ed originali: dai pecorini affinati in vino ai formaggi aromatizzati con frutti di bosco ed affinati con petali di rosa, calendula e fiordaliso ai formaggi cosiddetti “blu” con muffe nobili ad una linea intera free lattosio.

A “Viaggi di gusto”, sapori di sole e di sale con l’oro bianco di Marsala, con l’affascinante “racconto” di Antonino Parrinello delle storiche Saline Genna, dove dal 1500 si “coltiva” il sale, a mano. Prima salina certificata bio d’Italia, nello straordinario skyline dell’ isoletta di Mothia con tramonti mozzafiato, le Saline Genna producono diversi tipi di sale, adatti ad ogni piatto ma non solo. Alleati di bellezza, si usano anche nella cura della pelle.

Guest star di “Viaggi di gusto”, Pino Maggiore, di Cantina Siciliana segnalata da Slow Food e dal NYTimes, ambasciatore del cous cous trapanese nel mondo con la preparazione live del piatto simbolo dei popoli e delle culture del Mediterraneo. La pasta Molini del Ponte, di grano siciliano “sano”, del mugnaio rivoluzionario Filippo Drago di Castelvetrano, è protagonista dello showcooking dello chef resident dello Stand Florio, Gaetano La Mantia. Antesignano nei primi anni ’90 dei grani di casa nostra e dei benefici per la salute della molitura a pietra che nella sua famiglia si tramanda, per Filippo Drago, il futuro è la pietra aiutata dalla tecnologia. La sua Molini del Ponte, rappresenta una realtà unica in Italia, dove coesistono l’antico ed il moderno, poichè all’interno dello stesso edificio accanto al moderno impianto a cilindri di ultima generazione ed informatizzato trovano spazio gli antichi mulini a pietra di famiglia risalenti alla fine dell’800. Saranno i sughi e le conserve a Km 0 dell’agricoltore Gaspare Colombo, di Partanna, a dare gusto ai piatti, nel segno della stagionalità. Con lui il racconto di chi, vincendo le difficoltà, ha trovato nel lavoro della terra, il coraggio e la volontà di restare. Valorizzandola. Intrattenimento musicale di Gold Dust Duo

Luogo: Stand Florio , Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/07/2024

Data Fine: 25/07/2024

Ora: 20:30

Artista: Stand Florio

Prezzo: 18.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.