Torna l’ASI G.P. Sicilia Open Water 2023, la gara regionale di nuoto in acque libere, importante appuntamento promosso dall’ASI.

Apre i battenti la tanto attesa gara regionale di nuoto in acque libere “ASI G.P. Sicilia Open Water 2023”, giunta quest’anno alla ottava edizione. La manifestazione, ormai consolidata da tempo, costituisce un’importante appuntamento per il suo settore nell’isola.

Il Grand Prix è organizzato da Paolo Zanoccoli, presidente della ASD TriROCK, una delle società affiliate al comitato provinciale di Catania e dall’ASI, con la fattiva partecipazione del presidente del comitato provinciale di Catania, dott. Angelo Musmeci.

In programma 7 appuntamenti con 9 gare, organizzate da tutte società affiliate ASI e disputate in luoghi spettacolari, come le Isole Egadi, Palermo, Siracusa, Cefalù, Milazzo, Messina, Avola.

La gara è già cominciata nel weekend del 3 e 4 giugno con la traversata Levanzo – Favigniana, sulle acque delle isole Egadi (TP) e la Levanzo Openwater, organizzate dall’Asd TriROCK e poi il 17 giugno a Palermo con la Polisportiva Mimmo Ferrito impegnata nel 3° Trofeo “Nuota per fede”.

Prossimo appuntamento il 2 luglio a Siracusa con il 6° “Miglio delle Sirene”, organizzato sempre dall’Asd TriROCK.

Nato nel 2016 (interrotto durante la pandemia), il GP Sicilia prevedeva la creazione di un piccolo circuito che riunisse le gare già in programma in estate a Catania, Giardini Naxos e Messina. Ben presto però acquisì una forma più estesa e strutturata, con la creazione di un circuito diffuso in tutta l’isola che coinvolgesse le manifestazioni inserite nel circuito nazionale FIN di nuoto in acque libere, da lì a poco in programma nelle varie province siciliane.

Le gare, aperte a tutti gli atleti tesserati, sarebbero state disputate su molteplici distanze, dalla staffetta al miglio, dal mezzofondo al fondo, ai 10 km, fino ad arrivare, negli anni successivi, anche ai 16 km della gran fondo di Milazzo.

Al fine di incentivare la partecipazione degli atleti appartenenti al settore agonistico, sin da subito, si innalzarono gli standard tecnici ed organizzativi e si lavorò migliorando la gestione della gara. La collaborazione con il Comitato Regionale FIN e, negli ultimi anni, con il Comitato Regionale ASI hanno reso la gara più completa.

Il calendario completo del Grand Prix Sicilia Openwater 2023:

3-4 GIU – ISOLE EGADI (TP) – Asd TriROCK

1^ TRAVERSATA LEVANZO-FAVIGNANA – 6 KM

1^ LEVANZO OPENWATER – 2,3 KM

17 GIU – PALERMO (PA) – Pol. Mimmo Ferrito

3° TROFEO NUOTA PER FEDE – MIGLIO

2 LUG – SIRACUSA (SR) – Asd TriROCK

6° MIGLIO DELLE SIRENE – MIGLIO

30 LUG – CEFALÙ (PA) – Asd Olympia Palermo

4° MIGLIO NUOTO KEPHA – MIGLIO

27 AGO – MILAZZO (ME) – Asd Ulysse

3° MEMORIAL “AURELIO VISALLI” – MIGLIO

3 SET – MESSINA (ME) – Asd Ulysse

5° TROFEO LEGA NAVALE MESSINA – MIGLIO

16-17 SET – AVOLA (SR) – Asd TriROCK

6° SICILIA OPEN WATER “RELAY” – STAFFETTA 4X1250

4° SICILIA OPEN WATER “SPRINT” – MIGLIO

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.