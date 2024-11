“La legge sull’Autonomia differenziata voluta dal ministro Calderoli è stata riconosciuta illegittima nella sua quasi totalità dalla Corte Costituzionale. Questa notizia ripaga positivamente mesi di battaglie condotte contro una legge da sempre in netta contrapposizione con la nostra carta costituzionale. Una boccata di ossigeno per la nostra Italia arrivata con la della decisione della Corte Costituzionale, che conferma così tutte le nostre perplessità su di un impianto normativo frutto di uno scellerato accordo politico del governo Meloni e che aveva come unico obiettivo quello di accontentare partiti secessionisti a discapito di tutti gli italiani”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, dopo aver appreso del parziale accoglimento dei ricorsi delle Regioni Campania, Puglia, Sardegna e Toscana da parte della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli. “In linea con il suo stile ossequioso, il governo Schifani non ha mai osato schierarsi contro il governo nazionale anche su una norma palesemente a danno al Sud e della Sicilia – conclude il deputato del PD -. La lettura della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli, fortunatamente per tutto il Paese, ha ripristinato il rispetto della nostra Costituzione attraverso il principio dell’unità della Repubblica e il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.