La band siciliana celebra il suo ventesimo anniversario con una reunion attesissima. Un viaggio lungo due decenni nel nome dell’amore per la musica e per l’immortalità dei Queen.

Nel panorama delle tribute band italiane, i Bohemian Rhapsody rappresentano una delle realtà più credibili e longeve. Nati nel 2005 da un’idea di Fabrizio Vassallo (voce) e Marco Alagna (chitarra), due giovani musicisti mossi da una profonda ammirazione per Freddie Mercury e compagni, i Bohemian Rhapsody si sono presto imposti come uno dei progetti più autentici dedicati ai Queen.

Riconosciuti dai fan club ufficiali sia in Italia che all’estero, citati sul sito di Brian May, i Bohemian Rhapsody non si sono mai limitati a imitare: hanno studiato, ricercato, amato ogni nota, restituendo al pubblico l’essenza vera di una delle band più iconiche della storia.

Queen non è solo un nome: è un’idea. Una visione di regalità al servizio del pubblico, come insegnava Freddie Mercury. Con questo spirito, la formazione originaria – completata da Andrea Floreno (basso), Giuseppe Gervasi (tastiere) e Vito Oddo (batteria) – ha iniziato un percorso di studio intenso e meticoloso, ispirandosi al leggendario Live at Wembley Stadium del 1986.

Dal debutto tra il 2006 e il 2007, la band ha calcato i palchi siciliani con passione crescente, affrontando con coraggio anche i naturali cambi di formazione: prima l’ingresso del batterista Carlo La Pica, poi quello dei chitarristi Edoardo La Francesca, Mattia Argentino e infine Pietro Venza, che diventerà presto una colonna portante del gruppo.

La storia dei Bohemian Rhapsody è fatta di musica ma anche di amicizia, sacrificio e perseveranza. Dal 2010 in poi, la band si è consolidata affrontando sfide, pause forzate e partenze, senza mai perdere la propria identità. Come quando, nel 2015, lo storico bassista Andrea Floreno ha lasciato il gruppo, passando il testimone a Luigi La Francesca, o quando la pandemia ha costretto tutti a un lungo silenzio.

Proprio quest’anno, nel ventesimo anniversario dalla fondazione, i Bohemian Rhapsody annunciano ufficialmente la reunion. Al fianco della band torna anche Salvatore Buffa alle tastiere, in sostituzione di Giuseppe Gervasi, segnando l’inizio di un nuovo capitolo.

Non si tratta solo di una celebrazione, ma di una dichiarazione d’intenti: i Bohemian Rhapsody vogliono continuare a far vivere il sogno Queen con rinnovata energia, fedeli a quella fiamma che ha acceso il progetto sin dal primo giorno.

In un mondo sempre più frenetico e superficiale, i Bohemian Rhapsody ricordano quanto sia importante l’autenticità. La loro forza non sta solo nella tecnica, ma nella capacità di emozionare. Ogni nota, ogni arrangiamento, ogni performance è un omaggio sincero, fatto con il cuore.

Perché – come recita la loro biografia – “tutto ciò che nasce dal cuore, inevitabilmente, tocca l’anima. E questo è il potere autentico della musica.”

Luogo: TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

